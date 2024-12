La “baby Lyons” ha la meglio su Vicenza in Coppa Italia: veneti battuti 29-19

Se l’aggiudicano i Lyons la prima delle due sfide ravvicinate di Coppa Italia di rugby contro Vicenza. Ad un primo tempo totalmente di marca piacentina, con i bianconeri capaci di realizzare ben quattro mete, ha fatto poi seguito una ripresa più favorevole agli ospiti, che nonostante le tre mete non sono però riusciti a riagguantare i piacentini. Positivo l’esordio in prima squadra di quattro giovani cresciuti nel vivaio bianconero. Domenica prossima si replica, sempre con Vicenza, in campionato.