Bakery, trasferta insidiosa a Fidenza: Fiorenzuola con Mestre per cercare la svolta

BASKET SERIE B – Una trasferta comoda a livello logistico, ma complessa dal punto di vista tecnico. Non c’è correlazione tra i due fattori per la Bakery Basket Piacenza, che oggi – domenica 15 dicembre alle 18.00 – affronterà la Fulgor Fidenza, sesta forza del campionato con 18 punti a braccetto con l’Andrea Costa Imola.

I biancorossi di Giorgio Salvemini arrivano da due sconfitte consecutive in un mese di dicembre inaugurato con il sorriso grazie alla bella affermazione contro Desio. Il passo falso interno contro la stessa Andrea Costa Imola e il più recente recupero amaro di Porto Empedocle contro Agrigento hanno inchiodato Piacenza a quota 10 punti e al quint’ultimo posto.

Il ritornello non cambia: una vittoria per reagire, sbloccarsi e a uscire dalla crisi. Per l’ennesima volta, in Serie B nazionale i Fiorenzuola Bees proveranno a svoltare; oggi alle 18 al PalArquato i gialloblù sfideranno la Gemini Mestre nella sedicesima giornata di campionato. La squadra di Lorenzo Dalmonte viene da tre pesanti sconfitte consecutive, l’ultima delle quali maturata la scorsa settimana contro la Virtus Ragusa (59-83) che ha portato a sei i ko a fila, rimanendo al penultimo posto in classifica con 6 punti, a braccetto con Saronno e a +2 sul fanalino di coda Crema.