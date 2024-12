Basket Serie A2, l’Assigeco sogna ma è Pesaro ad avere la meglio nel finale

Lo specchio di una stagione. Ennesima beffa in A2 per l’Assigeco Basket Piacenza, che lotta, assapora il gusto dell’impresa ma poi cede nel finale alla Carpegna Pesaro (74-77). Davanti agli occhi dell’ex azzurro Walter Magnifico (in tribuna al PalaBancaSport), la squadra di Humberto Manzo paga ancora una volta l’ultimo quarto (parziale di 11-23), non riuscendo a capitalizzare un’ottima terza frazione, chiusa sul +9 (63-54) dopo un primo tempo all’insegna dell’equilibrio.

Ai biancorossoblù non sono bastati i 20 punti di Michele Serpilli (5 su 9 da tre punti), spalleggiato dai 14 di Saverio Bartoli. Miglior marcatore marchigiano, King con 19 punti, con quattro doppie cifre per la squadra di Leka. Piacenza non riesce dunque a dar continuità alla preziosa vittoria della settimana precedente contro la Fortitudo Bologna, rimanendo all’ultimo posto in classifica, mentre Pesaro allunga l’ottimo momento (quattro vittorie nelle ultime cinque partite).

ASSIGECO PIACENZA 74 PESARO 77

(19-17, 39-40, 63-54)