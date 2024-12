Gas Sales, il ritorno si apre nel tempio del volley. Anastasi: “Riprendiamo la corsa”

Un nuovo inizio per ripartire con il piede giusto dopo un periodo poco fortunato, un nuovo inizio per riprendere una corsa che – esattamente “un girone fa” – era partita spedita e senza inciampi. Può essere letto in questi termini l’appetitoso derby dell’Emilia che stasera alle 20.30 attende la Gas Sales Bluenergy, con la squadra di Andrea Anastasi pronta a mettere piede nel “tempio del volley” per affrontare i padroni di casa di Modena.

Piacenza si presenta a questa sfida con la consapevolezza che – se al completo – è tranquillamente in grado di mettere alle corde anche le primissime della classe come Perugia, che una settimana fa ha davvero rischiato grosso al cospetto di Simon e compagni. Da adesso in poi, con il recupero definitivo di Kovacevic e Simon – a cui si è aggiunto il rientro in gruppo di Mandiraci – Piacenza ha l’obbligo di riprendere in mano il processo di maturazione bruscamente interrotto nelle ultime settimane, dove negli scontri diretti ha pagato dazio anche a causa delle numerose assenze. Inanellare un buon filotto di vittorie da qui al 29 dicembre, data in cui è in programma il primo big match da dentro o fuori contro Verona che mette in palio l’accesso alla Final Four di Coppa Italia, rappresenta il vero diktat in casa biancorossa. Una mission tutt’altro che impossible che deve partire proprio stasera al PalaPanini.

“Stiamo riprendendo un percorso che ci aveva portato in dote parecchie soddisfazioni – puntualizza il tecnico Andrea Anastasi – ma che è stato poi rallentato dall’assenza di alcuni giocatori. I ragazzi in palestra stanno lavorando molto bene, a Modena ci aspetta una partita complicata sia per la caratura dell’avversario sia perché entrambi arriviamo da una sconfitta. Rimango comunque fiducioso: lentamente stiamo tornando al completo e vedo nel gruppo tanta voglia di fare. Mi aspetto anche a Modena la stessa caparbietà mandata in campo a Perugia”.