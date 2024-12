Piace nella tana della capolista Tau Altopascio per continuare la risalita

Contro la capolista Tau Altopascio per provare a proseguire nel percorso di risalita.

Il Piacenza viaggia oggi, sabato 14 dicembre, alla volta della Toscana con tanta voglia di ripetere quanto visto nella vittoria sullo United Riccione di una settimana fa.

Nel frattempo, è cambiato tanto anche sul mercato: oltre alla seconda punta Sambou, subito convocato, è arrivato anche il portiere Greco dall’Arconatese per sopperire all’infortunio di Franzini. L’estremo difensore dovrebbe partire dall’inizio, nel 3-5-2 disegnato da Rossini per dare più solidità alla squadra: “Più dei moduli, sarà importante l’atteggiamento. Questa squadra è ancora malata e sta provando a liberarsi delle scorie di una situazione negativa. Nell’ultima settimana ho però visto dei segnali positivi, come qualità e intensità”.

Oltre agli infortunati Manicone, Muhic e Franzini, non ci sarà nemmeno Iob per un problema alla caviglia. In una gara non facile, l’obiettivo dei biancorossi è quello di trovare punti per allontanare al più presto la zona playout e avvicinarsi alla salvezza.

Le probabili formazioni

Tau Altopascio (4-3-1-2): Cabella; Sichi, Negro, Meucci, Zanon; Bruzzo, Bernardini, Ivani; Bongiorni; Motti, Andolfi. All. Venturi.

Piacenza (3-5-2): Greco; Somma, Silva, Del Dotto; Napoletano, Santarpia, Bachini, Corradi, Ruiz; Recino, D’Agostino. All. Rossini.