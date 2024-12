Super Gas Sales al PalaPanini: si fa rimontare, poi batte Modena al tie break

Finisce come contro Perugia al tie break, ma questa volta la Gas Sales riesce a dare il colpo di coda per conquistare il “Palapanini”. Il 3-2 ai danni di Modena arriva al termine di un match combattuto e troppo altalenante da parte di Brizard e compagni, ma quel che conta è essere tornati alla vittoria e aver agganciato la Lube (che ha una gara in meno) al terzo posto in Superlega. Il girone di ritorno inizia così per una Gas Sales che si riassume in un nome e un cognome: Alessandro Bovolenta, il giovane opposto entra nel momento più buio e ribalta completamente l’inerzia del match. Gas Sales che sale così a 23 punti alle spalle di Perugia e Trento.

VALSA GROUP MODENA 2

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 3

(21-25; 25-16; 25-20; 20-25; 6-15)

VALSA GROUP MODENA: Massari, Meijis 1, Mati, Sanguinetti 8, Stankovic 4, De Cecco 2, Davyskiba 14, Gollini, Anzani 1, Buchegger 22, Gutierrez 12, Abulubaba, Federici, Rinaldi 6. All. Giuliani.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Salsi, Kovacevic 11, Ricci, Brizard 1, Maar 14, Mandiraci, Scanferla, Galassi 15, Simon 9, Andringa, Romanò 5, Bovolenta 16, Gueye, Basso. All. Anastasi.

Arbitri: Vagni e Curto.

Note: 26′, 24′, 26′, 29′ e 12′ durata set per 1 ora e 57′ di gioco.

Mvp: Bovolenta.

Valsa Group Modena: battute sbagliate 22, ace 9, muri punto 10, errori in attacco 5, ricezione 42 % (28 % perfetta), attacco 55 %.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 21, ace 6, muri punto 7, errori in attacco 4, ricezione 37 % (30 % perfetta), attacco 58 %.