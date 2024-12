Basket, sconfitte per Bakery e Fiorenzuola: i biancorossi perdono anche Perin

Fine settimana negativo per il basket Piacentino: oltre alla sconfitta dell’Assigeco in Serie A2, anche Bakery e Fiorenzuola – nel campionato di Serie B nazionale – pagano dazio contro Fidenza e Mestre.

FIDENZA-BAKERY

Il finale di partita premia Fidenza, ma la Bakery Piacenza esce dal campo a testa alta pur avendo perso nel terzo quarto per infortunio il loro capitano Marco Perin, autore fino a quel momento di 9 punti. Al termine di una partita combattutissima fino ai secondi finali, a spuntarla sono i padroni di casa di coach Bizzozi che giocano meglio gli ultimi palloni e riescono a superare i piacentini col punteggio di 72-65.

FIORENZUOLA-MESTRE

Ennesima sconfitta per i Fiorenzuola Bees che, al PalArquato, al cospetto del più quotato Mestre non sono riusciti a reggere nemmeno un quarto di gioco uscendo sconfitti per 67-93. Sconfitta, la settima consecutiva, dal peso doppio perché con la vittoria di Crema su Lumezzane i fiorenzuolani si ritrovano all’ultimo posto in compagnia della stessa Crema, di Ragusa e di Saronno: unica nota positiva l’esordio di Emir Sabic, annunciato a poche ore dal match, risultato subito il migliore dei suoi con uno score di 17 punti.