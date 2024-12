Karate Piacenza, un 2024 da incorniciare: è tra le prime trenta palestre in Italia

Il Karate Piacenza Farnesiana raggiunge un traguardo storico nel panorama del karate italiano, confermandosi tra le eccellenze del settore. Su un totale di circa 3.300 società federate alla Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), il club piacentino ha ottenuto un prestigioso 26° posto in classifica generale, su un totale di 1.400 palestre di karate. Questo risultato la inserisce anche tra le prime 30 società italiane con diritti di voto ampliati al massimo. Come stabilito dallo statuto della Fijlkam, ogni società che si posiziona nella TOP 30 ha diritto a 25 voti, contro il singolo voto delle altre. Un riconoscimento che segna un’importante evoluzione nel ruolo e nell’influenza della società all’interno della Federazione.

Sabato 21 dicembre al Centro Olimpico Federale “Palapellicone” di Ostia-Roma, il presidente Gian Luigi Boselli, direttore tecnico della Karate Piacenza Farnesiana, l’istruttore Pier Paolo Cagnoni, in qualità di Rappresentante Tecnici, e il Tecnico Giorgio Livelli, in qualità di Rappresentante Atleti parteciperanno alla 43esima assemblea nazionale elettiva Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) per la nomina del nuovo Presidente federale, dei Presidenti di ogni settore (Karate, Judo e Lotta) e dei rispettivi consigli direttivi.

La Fijlkam ha totalizzato da sempre numerose medaglie alle olimpiadi, anche nell’ultima edizione di Parigi 2024 e addirittura per Tokio 2020, ove era presente anche il karate, aveva vinto 5 medaglie su 40 conseguite dall’Italia in tutti gli sport olimpici.

I candidati alla Presidenza federale sono il noto ex olimpionico Ezio Gamba (già direttore tecnico della nazionale Russa di judo) e Gianni Morsiani (attuale Presidente del settore lotta della Fijlkam).