Gas Sales, Elisabetta Curti alla cena di Natale: “L’augurio è di continuare a sognare”

“Un augurio per il 2025? Continuare a sognare”. Ci ha pensato la presidente Elisabetta Curti ad esprimere il desiderio per la sua Gas Sales Bouenergy Piacenza, che ieri sera – 16 dicembre – al PalabancaSport si è riunita con giocatori, staff, famigliari, amici e sponsor per la tradizionale cena di Natale.

Un’occasione anche per fare il punto sul momento della squadra, reduce dalla vittoria al tie break con Modena e in netta ripresa dopo un periodo contraddistinto da diversi infortuni. “Ci siamo ritrovati senza schiacciatori nello stesso momento – ha proseguito la numero uno del club – ma fortunatamente adesso stanno rientrando tutti e guardiamo con fiducia al futuro. È bellissimo essere qui con 160 sponsor e amici, siamo positivi”.

Non poteva mancare lui, Alessandro Bovolenta, l’uomo del momento in casa Gas Sales che a suon di prestazioni da urlo si è guadagnato (oltre ad un sempre maggior minutaggio) anche e soprattutto l’affetto dei tifosi. “Per me – confessa – non è stato facile calarmi subito in questa realtà. La chiave è stata pensare di non avere troppe responsabilità e di dare una mano alla quadra con la mia positività e la mia energia. Ora devo mantenere questa lucidità e questa calma per continuare a fare il mio”.