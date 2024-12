La pugile Bonatti eletta rappresentante degli atleti: “Olimpiadi grande obiettivo”

La pugile professionista piacentina Roberta Bonatti è stata eletta, per la seconda volta consecutiva, rappresentante degli atleti nella Federazione pugilistica italiana. Tra gli obiettivi della pugile quelli di “Stare più vicini alle palestre e dare pari opportunità a tutti”.

L’ufficialità è arrivata al termine della 34esima assemblea nazionale elettiva che si è tenuta a Roma, riconfermando alla guida il presidente Flavio D’Ambrosi per il quadriennio olimpico 2025-2028. Roberta Bonatti, cresciuta nella Salus et Virtus Boxe Piacenza, ha avuto come accompagnatori a Roma proprio il maestro Roberto Alberti e la presidente Rita Anselmi.

“Come avevo già detto – le parole di Roberta – mi sono schierata al fianco di D’Ambrosi perché come lui credo nel senso di appartenenza a una squadra. Dobbiamo puntare di più sui giovani e sulle palestre: le Olimpiadi saranno l’obiettivo più grande, ma alla base ci dovrà essere un lavoro di formazione che non lascerà indietro nessuno”.

Poi c’è anche il ring, “attendo l’inizio del 2025 per conoscere i nuovi calendari e il mio prossimo match da pro”, ma ancora prima ci sarà il tradizionale “Boxing Day” della Salus il 26 dicembre al palazzetto dello sport di via Alberici, “dove farò da madrina ai combattimenti dei nostri pugili, il tutto alle memoria del grande Giordano Mosconi”.