La Supercoppa di calcio parlerà piacentino: si disputerà al Bluenergy Stadium

Parlerà anche un po’ piacentino la prossima Supercoppa europea di calcio: ieri, 16 dicembre, il comitato esecutivo dell’Uefa ha reso nota la sede in cui scenderanno in campo la vincitrice della Champions League e dell’Europa League. Si tratta dello stadio di Udine, il Bluenergy Stadium che porta il nome della multiutility leader nella fornitura luce e gas di proprietà della famiglia Curti che possiede anche il club di pallavolo Gas Sales Bluenergy Piacenza. L’appuntamento che mette in palio in prestigioso trofeo internazionale è in programma il 13 agosto 2025.