Zona Sport chiude il 2024 rombando: in studio anche il pilota Leonardo Fornaroli

Sarà il pilota Leonardo Fornaroli, fresco di esordio in Formula 2, l’ospite speciale dell’ultima puntata del 2024 di Zona Sport, in onda alle 21.00 di questa sera – martedì 17 dicembre – su Telelibertà.

La trasmissione condotta dal giornalista Marcello Tassi si aprirà proprio con il giovanissimo talento dell’automobilismo piacentino che, dopo il titolo di campione del mondo di Formula 3 conquistato la passata stagione, poco più di una settimana fa ha debuttato nell’ultimo Gran Premio della stagione a Yas Marina (Abu Dhabi), vestendo i colori del Team Rodin in una categoria che nel 2025 lo vedrà protagonista fisso con l’Invicta Virtuosi. Insieme a Fornaroli ci sarà anche il suo preparatore atletico e mental coach Gianfranco Rizzi, maestro direttore tecnico della palestra Yama Arashi.

Il programma spazierà poi al baskin, pallacanestro inclusiva in grado di consentire a disabili e normodotati di giocare nella stessa squadra. In studio arriverà una piccola delegazione di Piace Baskin, associazione sportiva che grazie anche al sostegno della Fondazione Ronconi-Prati negli ultimi anni si è allargata tanto da creare una seconda squadra (con una terza in arrivo nel 2025): presenti il presidente Baldovino Vento e il responsabile del settore allenatori Francesco Righi.

Gran finale riservato alla TRS Piacenza Pallanuoto 2018, alla sua prima stagione in Serie A2. Negli studi di via Benedettine arriveranno il numero uno del club Roberto Gatti insieme all’allenatore Alessandro Picasso.

A seguire, l'appuntamento di chiusura del programma con "Zona Fitness" in collaborazione con Acrobatic Fitness e Tennis Club Borgotrebbia: al suo interno saranno contenuti consigli ed esercizi legati proprio a una specifica disciplina.