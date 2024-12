Gas Sales, spunta l’idea Boninfante-Papi per la panchina del prossimo anno

Potrebbe essere una panchina dal forte sapore amarcord quella che guiderà la Gas Sales Bluenergy nella prossima stagione. Stando infatti a una clamorosa indiscrezione, riportata anche dal sito Volleyball.it, sarà Dante Boninfante il prossimo allenatore del club di Elisabetta Curti.

Per tecnico campano (da quest’anno alla guida della Gioiella Prisma Taranto, avversaria di Piacenza in Superlega) si tratterebbe di un ritorno nella nostra città dopo aver indossato da giocatore la maglia del Copra per due annate, dal 2007 al 2009, l’ultima delle quali coronata dallo storico scudetto. Non solo: insieme a Boninfante, che detiene il doppio incarico essendo anche ct della nazionale greca, tornerebbe all’ombra del PalabancaSport il suo secondo Samuele Papi, altro eroe della stagione tricolore e rimasto sempre nel cuore dei tifosi piacentini. Stando dunque alle voci di mercato, questa sarebbe l’ultima stagione di coach Andrea Anastasi al timone della Gas Sales.