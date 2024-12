L’oro di Benedetta Magistrali risplende tra le stelle dell’equitazione

Le giovani “stelle” dell’equitazione piacentina brillano ancora una volta a livello regionale grazie soprattutto al talento di Benedetta Magistrali che si mette al collo la medaglia d’oro nella categoria Speranze Cavalli 80. È dunque lei l’astro più luminoso di un gruppo tutto piacentino composto da atleti delle due scuderie Società Ippica della Trebbia di Mortizza e Alce 90 di Croara che hanno partecipato ai campionati regionali di Salto Ostacoli Indoor riservati a Brevetti e Patenti A presso lo storico impianto del Gruppo Emiliano Sport Equestri di San Lazzaro di Savena (Bologna).

Benedetta Magistrali della Società Ippica della Trebbia ha trionfato in sella a El Cau Boy nella Speranze Cavalli 80 conquistando un titolo regionale nonostante un inizio difficoltoso nella prima giornata di prove. Un pizzico di rammarico invece per gli altri ragazzi della società di Mortizza Vittoria Dodi su Palegrina, Elena Marenghi su Evento e Riccardo Musetti su Berktzicht Floor che hanno sfiorato il podio classificandosi tutti al quarto posto nelle rispettive categorie: Trofeo Brevetti Allievi 100, Trofeo Brevetti Pony 100 e Trofeo Allievi Pony 90. L’Alce 90 di Croara si è invece presentata alle competizioni con Alicia Carini in sella a Mallmore Con e Sofia Jamai su Edontella Van’t Heike: Carini si è piazzata al sesto posto nel Trofeo Speranze Pony 80, mentre Jamai ha concluso la gara in settima posizione nel Trofeo Esordienti Cavalli 70, entrambe hanno 11 anni e sono dunque due giovani promesse allieve degli istruttori Francesco Lodovico Gonzaga e Barbara Joyce.