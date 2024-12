Per la Coppa Italia scende in campo il Piace dei giovani, al Garilli arriva la Lavagnese

Tempo di coppa per il Piace. Contro i liguri i biancorossi scenderanno in campo alle 15 con tante seconde linee.

Competizione da provare a vincere per inseguire un trofeo (per quanto “inutile” ai fini della promozione) anche in una stagione così difficile o altro impegno infrasettimanale di intralcio alla missione salvezza? Decisamente la prima opzione per il Piacenza, che oggi, mercoledì 18 dicembre, al Garilli (ore 15.00) ospita la Lavagnese, per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie D in gara secca.

In un’annata così travagliata, l’ambiente biancorosso non può sottovalutare alcuna gara, nemmeno quelle di una coppa che è pian piano diventata obiettivo secondario dopo il campionato. Un percorso iniziato a settembre con il successo sul Fanfulla, poi portato avanti grazie alle vittorie su Oltrepo’, Villa Valle e infine Sant’Angelo, nel convincente 3-0 in trasferta degli ottavi del 4 dicembre.

Per un pomeriggio, mister Stefano Rossini chiederà dunque ai suoi giocatori di spostare l’attenzione dall’importante sfida salvezza di domenica, quando i biancorossi ospiteranno lo Zenith Prato per l’ultima gara del girone d’andata, con vista sull’uscita dalla zona playout in cui sono sprofondati.

Tempo al tempo, prima l’occasione di Coppa anche per dare spazio ad alcuni degli Under che fin qui hanno giocato meno in campionato.