Un Piace incerottato saluta la Coppa Italia: la Lavagnese vince 2-1 e vola in semifinale

Si chiude ai quarti di finale l’avventura del Piacenza Calcio in Coppa Italia di Serie D. Biancorossi sconfitti al Garilli per 2-1 dalla Lavagnese, che nel computo dei 90’ ha sicuramente meritato il passaggio del turno. I liguri hanno infatti tenuto alti i ritmi, schierando buona parte della formazione titolare, mentre il Piace ha cambiato qualcosa sia per le assenze (squalificato Mantegazza, non convocato Corradi, infortunati Muhic, Manicone e Franzini) sia per le scelte di Rossini, che ha inevitabilmente pensato anche allo scontro salvezza di domenica contro lo Zenith Prato e ha lasciato in panchina Zucchini, D’Agostino, Somma, Napoletano, Ruiz e Iob. Quest’ultimo entrato dopo 10’ per Andreoli, infortunato ad una spalla.

I biancorossi, con in porta Morosoli e i giovani Delmiglio e Dalcerri schierati dal 1’, si sono così affidati soprattutto al lavoro del nuovo acquisto Sambou sulla trequarti. Proprio una palla persa da “Bouba”, ha però spianato la strada ai liguri a metà primo tempo: Gabelli ha bruciato Del Dotto e poi incrociato il mancino per lo 0-1. L’unica vera occasione piacentina al tramonto della frazione, con il colpo di testa dello stesso Del Dotto largo di poco.

All’intervallo, la scossa di Rossini che ha inserito subito D’Agostino. Nonostante qualche difficoltà a creare pericoli in fase offensiva, il numero 14 ha propiziato la rete del pareggio, con il pallone per la corsa di Dalcerri, che ha poi servito Recino per la girata dell’1-1. Come in casa del Tau Altopascio, la gioia è durata pochissimo: 3 minuti dopo, su spunto dell’ottimo Gabelli, il capitano ospite Oneto ha messo la zampata per il nuovo vantaggio genovese.

Nel finale, dentro anche l’attaccante della Juniores Cherif e l’uomo del momento Ruiz, che ha cercato di ripetere il gol di domenica con una girata murata in area. Nonostante la collezione di calci d’angolo (6-0) il tentativo di assalto finale si è rivelato vano e il Piacenza deve così salutare la competizione.

Il tabellino di Piacenza-Lavagnese 1-2

Piacenza (3-5-2): Morosoli; Del Dotto (36’ s.t. Cherif), Silva, Delmiglio; Dalcerri, Santarpia, Bachini, Andreoli (11’ p.t. Iob), Sartore (24’ s.t. Ruiz); Sambou (1’ s.t. D’Agostino), Recino. All. Rossini. Panchina: Greco, Zucchini, Somma, Napoletano, Lucino.

Lavagnese (3-5-2): Gragnoli; Oneto, Berardi, Ghigliotti; Attuoni, Pastorino (44’ s.t. Garibotto), Balan, Marianelli (45’ s.t. Lombardi), Gabelli (24’ s.t. Masini); Banfi (37’ s.t. Mazza), Puntoriere (11’ s.t. Mutton). All. Roselli. Panchina: Raspa, Romanengo, Ampese, Mantero.

Arbitro: Gambirasio di Bergamo.

Reti: 21’ p.t. Gabelli (L); 19’ s.t. Recino (P), 22’ s.t. Oneto (L).

Note: ammoniti Puntoriere, Attuoni, Del Dotto, Banfi, Silva. Angoli 6-0. Recupero 1’-4’. Spettatori 200 circa.