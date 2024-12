La Bakery Piacenza doma Lumezzane e ritrova la vittoria dopo tre stop

Il Natale è arrivato in anticipo per la Bakery Basket Piacenza, che scarta un bel regalo e nel pacco trova 2 punti preziosissimi. Sono quelli conquistati contro Lumezzane nel recupero della settima giornata di campionato, al PalaFranzanti i ragazzi di Salvemini vincono con il punteggio di 70-68 un autentico braccio di ferro tenuto fino all’ultimo secondo. Nel complesso i biancorossi meritano, restano davanti agli avversari praticamente per tutto il match grazie al trio delle meraviglie Taddeo-Chiti-Lanzi, ma devono comunque pagare la pesante “tassa Baldini” (24 punti, un incubo per la difesa) e di fatto se la devono giocare nel finale. Fortunatamente il ferro aiuta e il tiro di Vitols che potrebbe valere la beffa sulla sirena non entra, ma quello che conforta maggiormente è lo spirito biancorosso che è stato giustamente premiato. Ora la Bakery sale a 12 punti ed è sempre al quintultimo posto in classifica, ma può guardare con fiducia alla prossima gara che sarà domenica ancora tra le mura amiche contro Faenza.

BAKERY BASKET PIACENZA 70 LUXARM LUMEZZANE 68

(17-14; 33-29; 50-47)

BAKERY BASKET PIACENZA: Klanskis 9, Ndione, Perin, Ratti, Morvillo 9, Longo 2, Zoccoletti 3, Blair 5, Molinari, Chiti 13, Lanzi 15, Taddeo 14. All. Salvemini.

LUXARM LUMEZZANE: Minoli 3, Tandia 2, Cecchi, Brescianini, Varaschin 10, Di Meco 11, Deminicis, Becchetti, Amici 3, Vitols 15, Salvinelli, Baldini 24. All. Nunzi.