A Pontenure vince la nebbia, il Gotico cade con la prima, San Giorgio batte la Virtus

Mercoledì di campionato e di gare di coppa per tante formazioni piacentine.

Il programma si è aperto nel con il big match del Levoni, dove il Gotico Garibaldina è stato battuto per 1-2 (con gol decisivo allo scadere) dalla capolista Correggese nel big match d’Eccellenza. Il Nibbiano vince senza troppi problemi lo scontro di Coppa Italia con la Vianese grazie alle reti di Fogliazza e Vingiano. In finale troverà la Gambettola.

In Promozione vince la Bobbiese, pareggia la Sannazzarese. Sospeso e poi rinviato a data da destinarsi per nebbia il derby tra Pontenurese e Alsenese sul risultato di 2-3.

In Prima Categoria il big match tra Ziano e Spes se l’aggiudica la formazione della Val Tidone. Lo Junior Drago rialza la testa grazie alla doppietta di Alessandro Maggi vincendo lo scontro salvezza con la Virtus.

In Seconda Categoria A anche il Gossolengo ritorna a respirare vincendo con un netto 0-3 il match col Podenzano. Il big match di Terza va alla Samurai che vince in rimonta contro il Gropparello con il risultato di 2-1.

ECCELLENZA

Arcetana-Terre di Castelli 0-3

Rolo-Fidentina 0-1

Borgo San Donnino-Fabbrico 0-1

Gotico Garibaldina-Correggese 1-2

Castelfranco-Colorno 0-2

Real Formigine-Sp.Scandiano 0-1

ECCELLENZA, COPPA ITALIA

Nibbiano&Valtidone-Vianese 2-0

Gambettola-Novafeltria 3-0

PROMOZIONE

Bobbiese-FornovoMedesano 4-1

Carignano-Montecchio 0-0

Pontenurese-Alsenese rinviata per nebbia sul risultato di 2-3

Sannazzarese-Luzzara 0-0

Sorbolo Biancazzurra-Bibbiano 1-1

Terme Monticelli-Boretto 0-1

Vezzano-Fidenza 2-0

PRIMA CATEGORIA

Arquatese-Noceto 0-2

Junior Drago-Virtus Piacenza 2-0

Lugagnanese-Soragna 1-1

Sarmatese-Vigolzone 2-2

Sporting Fiorenzuola-Zibello 6-4

Vigolo-Borgonovese 0-1

Ziano-Spes 3-2

SECONDA CATEGORIA Girone A

Podenzano-GossolengoPittolo 0-3

TERZA CATEGORIA

Samurai-Gropparello 2-1

Folgore-Travese 0-1

Turris-Bivio Volante 1-0

GOTICO – CORREGGESE NELLE FOTO DI MASSIMO BERSANI