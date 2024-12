Piacenza, altro rinforzo in attacco: dal Sant’Angelo arriverà Marco Castelli

Sfumata l’operazione che avrebbe dovuto portare in biancorosso Boubacar Samake, il Piacenza Calcio sembra vicinissimo a Marco Castelli. L’attaccante classe 1997 arriverebbe dal Sant’Angelo, squadra con la quale – in questa stagione – ha sin qui messo a segno 4 reti in 17 presenze. Ben più prolifica l’annata procedente, con i 16 gol messi a segno con la casacca del Brusaporto. L’operazione potrebbe concludersi già nelle prossime ore.