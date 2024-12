Matteo Russo saluta il Piace e segna all’esordio: “Il mio cuore sempre biancorosso”

Un piacentino che saluta il Piacenza. Questa è la storia di Matteo Russo, l’esterno d’attacco che nella finestra di mercato invernale si è trasferito dai biancorossi ai piemontesi del Fossano, squadra che lotta per la salvezza nel girone A di Serie D. Mai titolare in campionato, il classe 2004 ha optato per una nuova sfida ed è subito andato in gol nel pareggio contro il Chieri: “Ho fatto questa scelta per avere più minuti in campo e confrontarmi davvero con questa categoria. L’accoglienza è stata ottima”.

L’addio al Piace come una piccola ferita aperta: “È stata dura accettare l’idea di abbandonare la squadra della mia città, soprattutto in un momento così difficile, ma era arrivato il momento. Sono e sarò per sempre legato a questi colori, infatti mai dire mai per un ritorno, un giorno. Resta l’amaro in bocca per non aver vinto lo scorso campionato, sarebbe stata una grande festa per società e tifosi. Dal pubblico ho sempre ricevuto un grande affetto, penso abbiano apprezzato la grinta e il mio dare tutto nelle occasioni avute”.

Il gol decisivo segnato al Legnano (“me lo sentivo e lo dissi al team manager Brizzolesi prima di entrare in campo. Un pomeriggio speciale”) come punto più alto del suo percorso: “Il calcio è stato la mia vita fin da piccolo, proverò a diventare calciatore fino alla fine. Ho già avuto offerte interessanti dalle categorie inferiori, ma non ho mai pensato ai soldi. La scelta di Fossano lo dimostra”.

