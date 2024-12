Gas Sales al Palabanca contro Monza per continuare la corsa in Superlega

Ora che la squadra sembra essersi ritrovata, l’obiettivo – a pochi giorni dal Natale – è uno solo: aumentare i giri al motore e infilare sotto l’albero un primo accenno di continuità.

Forte del successo strappato domenica scorsa al tie break in casa di Modena Modena alla prima di ritorno, la Gas Sales Bluenergy Piacenza non vuole più fermarsi e anche oggi, sabato 21 dicembre, alle 18.00 al PalabancaSport proverà in tutti i modi a infilare il secondo successo consecutivo. Monza è l’avversario di turno, squadra che dopo l’exploit della passata stagione (con ben tre finali raggiunte) quest’anno in campionato non ha mai ingranato, rimanendo insabbiata al penultimo posto in classifica e con alle spalle la pesante sconfitta incassata con la matricola Grottazzolina.

Ma chi crede che il match di questa sera possa essere una passeggiata è completamente fuori strada: quello allenato da Massimo Eccheli, nonostante le tre sole vittorie collezionate sin qui in Superlega (di cui due al tie break) rimane un gruppo di ottimo livello. Ne è prova il poker di successi consecutivi inanellati in Champions, ultimo dei quali centrato martedì contro i turchi del Fenerbahce. Un ruolino di marcia che vede la Top Volley di Ivan Zaytsev al comando della Pool B della massima competizione europea per club e che certifica l’assoluta qualità della compagine brianzola, squadra dai due volti e quindi pericolosissima da affrontare in questo momento.

Anche perché Piacenza, pur avendo ritrovato il successo, è ancora da considerarsi “convalescente”: i rientri di Simon, Kovacevic e Mandiraci (con quest’ultimo che potrebbe addirittura tornare ad assaggiare il campo, magari a partita in corso) sono ancora freschi e per ritrovare continuità di gioco occorrerà ancora del tempo. Di certo, ciò che non manca alla squadra di coach Anastasi sono gli “attributi”, ben incarnati da alcuni giocatori chiave come il già citato Simon (la cui serie a servizio nel tie break del PalaPanini ha spianato la strada verso il successo biancorosso), l’altro centrale Galassi (domenica trascinatore in attacco) e soprattutto Bovolenta, con il giovane opposto che puntualmente – quando entra – non abbandona più il terreno di gioco grazie alla sua capacità di cambiare il volto del match. Insomma, di passi avanti se ne sono visti parecchi nelle ultime uscite specialmente a livello individuale. A questo punto, con il gruppo a ranghi praticamente completi, è lecito attendersi qualcosa in più a livello corale. Il 29 dicembre, quando la Gas Sales si giocherà in casa di Verona il biglietto per la Final Four di Coppa Italia, si avvicina: Piacenza deve arrivarci al top della condizione e questo passerà anche attraverso la sfida di stasera.

“Monza non sta attraversando un buon momento in campionato, ma conosco bene l’ambiente e posso dire che non c’è assolutamente da fidarsi”. Gianluca Galassi, grande ex di questa sfida insieme a Stephen Maar, mette in guardia i suoi. “In questi momenti la squadra sa fare quadrato e i successi in Champions sono lì a dimostrarlo. Mi aspetto un avversario ben diverso da quello visto con Grottazzolina, noi dovremo essere bravi a non sottovalutare la partita, giocare come sappiamo e continuare nel nostro percorso di crescita. Sicuramente Monza sente il peso dell’attuale situazione in campionato, ma è sempre una squadra pericolosa da affrontare: in Champions League gioca mentalmente più libera”: