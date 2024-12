I Lyons abbattono Vicenza e conquistano la vittoria con bonus per 26-19

Erano mesi che i Lyons sognavano una giornata come questa: vittoria con punto di bonus davanti al proprio pubblico che regala un Natale con il sorriso alla famiglia bianconera. Rangers Vicenza battuti per 26-19 nell’ottava giornata di Serie A Elite con quattro mete e solo un brivido nel finale, che però non rovina la giornata dei bianconeri.

LA GARA

L’avvio è in attesa, con entrambe le squadre che non riescono ad affondare il colpo: da un lato un paio di occasioni per i Lyons sono vanificate da errori gestuali, mentre Vicenza arriva alle soglie dell’area di meta ma viene fermata dalla difesa bianconera. Per smuovere il punteggio bisogna attendere il 23’, con Zaridze che centra i pali dalla piazzola. La risposta dei Lyons non si fa attendere, trovando un punto debole negli ospiti nella difesa da rimessa laterale: le maul dei Leoni avanzeranno per tutta la partita, e al 30’ i bianconeri conquistano una meta di punizione per fallo decisivo di Zago, che rimedia anche un cartellino giallo. Vicenza rialza la testa con un calcio piazzato realizzato da Zaridze dopo pochi minuti, che tiene a contatto i suoi. Ma prima dell’intervallo una magia di Steenkamp lancia in meta Rodina, che raccoglie l’ovale calciato dal suo numero 10 e si tuffa in mezzo ai pali: Lyons all’intervallo sopra per 14-6.

Ad avvio ripresa il punto di svolta della partita: al 43’ Minervino viene placcato alto da Vunisa, che viene meritatamente sanzionato con un cartellino rosso. I Lyons cercano subita la meta per spezzare la gara, ma Vicenza si difende bene e si rifà sotto con un altro calcio di Zaridze. I Leoni però si riportano subito in attacco, e al 54’ è Torres a sfondare la difesa e schiacciare l’ovale in meta portando i suoi sul 21-9 dopo la trasformazione di Steenkamp. I padroni di casa hanno il pallino del gioco, e trovano anche la quarta meta con Capitan Bruno, che si lancia in meta al termina di una delle sue proverbiali fughe sull’ala. Negli ultimi 10 minuti i Lyons sono un po’ appagati, e il Vicenza trova la meta di Nowlan e i punti al piede di Zaridze per strappare un prezioso punto di bonus. La festa dei bianconeri parte per una vittoria attesa a lungo.

Cinque punti fondamentali per i Lyons, che distanziano la Lazio in classifica in vista dello scontro diretto in programma a Roma dopo la pausa natalizia. Un pomeriggio che i bianconeri attendevano da tempo, e che può essere l’inizio del rilancio in vista della seconda metà del campionato.

IL TABELLINO

Serie A Elite – VIII Giornata

Sitav Rugby Lyons v Rangers Rugby Vicenza 26-19 (14-6)

Marcatori: p.t. 22’ cp Zaridze (0-3), 30’ m punizione Lyons (7-3), 33’ cp Zaridze (7-6), 39’ m Rodina tr Steenkamp (14-6)

s.t. 50’ cp Zaridze (14-9), 54’ m Torres tr Steenkamp (21-9), 67’ m Bruno (26-9),73’ m Nowlan tr Zaridze (26-16), 78’ cp Zaridze (26-19)

Sitav Rugby Lyons: Castro; Gaetano, Cuminetti, Rodina (63’ De Klerk), Bruno (cap); Steenkamp, Dabalà (77’ Viti); Portillo, Bance (69’ Bottacci), Cissè (56’ Moretto); Ruiz (63’ Cemicetti), Salvetti; Torres (60’ Carones), Minervino (71’ Cocchiaro), Libero (45’ Acosta)

All. Urdaneta

Rangers Rugby Vicenza: Zaridze; Foroncelli, Gelos (70’ Sanchez), Capraro (cap), Bordin (45’ Tonello); Carriò (78’ Poletto), Panunzi; Vunisa, Trambaiolo, Gomez; Nowlan, Eschoyez (74’ Riedo); Avila (58’ Genovese), Chimenti, Zago (63’ Traorè)

All. Cavinato

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1: Franco Rosella (Roma) AA2: Gabriel Chirnoaga (Roma)

Quarto Uomo: Antonio Luzza (Torino)

TMO: Emanuele Tomò (Roma)

Cartellini: 30’ cartellino giallo a Zago (Rangers Rugby Vicenza), 43’ cartellino rosso a Vunisa (Rangers Rugby Vicenza)

Calciatori: Steenkamp 3/4 (Sitav Rugby Lyons), Zaridze 5/5 (Rangers Rugby Vicenza)

Note: Giornata fredda e soleggiata, terreno compatto ma rovinato. Spettatori 600 circa.

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 5; Rangers Rugby Vicenza 1

Player of the Match: Francisco Minervino (Sitav Rugby Lyons)

LE FOTO DI ANGELA PETRARELLI