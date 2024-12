Sotto l’albero di Natale i Lyons cercano la prima vittoria in campionato

I Lyons chiudono il proprio 2024 tra le mura amiche del “Beltrametti”, dove oggi, sabato 21 dicembre, alle 14 riceveranno i Rangers Vicenza nell’ottava giornata di Serie A Elite. Una sfida fondamentale per i Leoni, che sono a caccia della prima vittoria in campionato dopo aver raccolto un pareggio a Mogliano e una vittoria in Coppa Italia con gli stessi Rangers. Regalarsi un Natale in zona salvezza sarebbe di vitale importanza per i bianconeri, distanziando la Lazio all’ultimo posto in classifica.

Si riparte dalla vittoria in Coppa Italia di sabato scorso, che ha messo in mostra una squadra bianconera convinta dei propri mezzi, che ha messo in difficoltà Vicenza con la mischia mettendo in discesa la gara nel primo tempo. Nonostante una formazione sperimentale i Leoni hanno imposto la propria superiorità non lasciando spazi agli avversari, che sono riusciti a reagire solo nella ripresa senza riuscire a riaprire la gara.

Coach Urdaneta ha presentato così la gara: “Ovviamente sarà una gara diversa rispetto a quella di Coppa Italia: i nostri avversari vorranno la rivincita e scenderanno in campo con una formazione e mentalità diverse. Per conto nostro, sabato abbiamo fatto vedere come vogliamo giocare a livello di strutture ed efficacia, e per noi sarà importante ritrovare queste sensazioni. Un altro aspetto importante che abbiamo fatto vedere anche nella sfida di Mogliano è lo spirito di sacrificio e la capacità di resistere sotto pressione. Le ultime due partite ci hanno visto in difesa per gran parte del secondo tempo, ma grazie a un’applicazione e una resistenza encomiabili abbiamo trovato due risultati importanti. Ora arriva il passo decisivo, mettere tutto insieme e mostrare in campo una prestazione completa, per dare un bel regalo di Natale a noi e ai nostri tifosi.”

la formazione

Tutto pronto dunque per la sfida valida per l’ottava giornata di Serie A Elite in programma sabato 21 dicembre al Beltrametti: calcio d’inizio fissato per le ore 14.

A livello di formazione, i Lyons registrano le assenze dei fratelli Via, con Dabalà che sarà schierato titolare come mediano di mischia e Matteo Gaetano, reduce da un’ottima prova in Coppa Italia, all’ala. In mischia, Ruiz si prende una maglia da titolare lasciata libera da Bur, che ha terminato la propria esperienza in bianconero per proseguire la carriera negli Stati Uniti.

Sitav Rugby Lyons: Castro; Gaetano, Cuminetti, Rodina, Bruno (cap); Steenkamp, Dabalà; Portillo, Bance, Cissè; Ruiz, Salvetti; Torres, Minervino, Libero. A disposizione: Cocchiaro, Acosta, Carones, Cemicetti, Bottacci, Moretto, Viti, De Klerk