A Leonardo Fornaroli il Casco doro di Autosprint: “Nella mia vittoria c’è tanta Italia”

Il 2024 si conclude in bellezza per Leonardo Fornaroli con un riconoscimento che in passato hanno vinto veri fenomeni della Formula 1 come Senna e Schumacker. Si tratta del prestigioso Casco d’Oro di Autosprint che ogni anno premia i migliori interpreti del motorsport.

Una splendida kermesse quella accolta nella sala del Museo Checco Costa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola: Il giovane talento piacentino è arrivato a questo appuntamento forte del titolo di campione del mondo in Formula 3 vinto quest’anno.

“tANTA iTALIA NELLA MIA VITTORIA”

Per quanto fatto, Fornaroli si è dunque meritato l’ambito Casco d’Oro, ma ci ha anche aggiunto altre due “chicche”: il Volante d’Oro e il Ruotino D’Oro offerto da Pirelli. “Sono molto felice ed emozionato di ricevere il Casco D’oro, trofeo prestigioso che in passato hanno ricevuto piloti come Senna, Prost e Schumacker – le parole di Leonardo – c’è tanta Italia nella mia vittoria ottenuta a Monza, con gomme Pirelli, con Trident Team Italiano, davanti a una altro pilota italiano che correva per un team Italiano. E c’è soprattutto tanta Emilia Romagna, come la mia città Natale di Piacenza e il telaio delle nostre Dallara costruite a Fornovo. Bellissimo ottenere il premio qui a Imola: ora un po di riposo e poi iniziamo a lavorare sodo per il 2025”.

L’ARTICOLO DI GABRIELE FARAVELLI SU LIBERTÀ