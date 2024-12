Bakery Piacenza a caccia di continuità, al PalaFranzanti arrivano i Blacks Faenza

Non rallentare. La Bakery vuole farsi un importante regalo natalizio nel match casalingo di oggi, domenica 22 dicembre, alle 18 al PalaFranzanti, quando la squadra di Giorgio Salvemini cercherà il colpaccio contro i Blacks Faenza.

Dopo aver ritrovato il sorriso nel recupero interno di mercoledì scorso contro Lumezzane, chiudendo la striscia negativa, i biancorossi vanno a caccia di continuità in un nuovo appuntamento casalingo, altra tappa del tour de force del mese di dicembre. Per farlo, la Bakery stringe un’”alleanza” con il pubblico, con la società della presidentessa Caterina Zanardi che per questa partita ha previsto l’ingresso gratuito al PalaFranzanti.

Grazie ai due punti pesanti contro Lumezzane, Piacenza è salita a quota 12, occupando il quint’ultimo posto mentre i romagnoli sono tra i protagonisti del girone A di serie B nazionale: alla vigilia del turno, infatti, i Blacks sono terzi a braccetto con Omegna con 22 punti, mentre la classifica è guidata dalla capolista Legnano (28) a +2 su Treviglio seconda.