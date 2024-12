L’Assgieco saluta il Natale con l’ultimo posto, a vincere è la Libertas

L’Assigeco Piacenza lotta a Livorno, ma fallisce il primo scontro salvezza e rimane ancorata all’ultimo posto in classifica nel campionato di Serie A2.

L’Assigeco Piacenza perde 76-64 a Livorno, fallisce il primo scontro salvezza e rimane ancorata all’ultimo posto in classifica. La giovane squadra di Humberto Magro ha lottato, per lunghi tratti ad armi pari, contro l’esperta Libertas Livorno ma ha pagato a caro prezzo il piccolo black out accusato tra la fine del secondo quarto (soli 10 i punti segnati dai piacentini) e l’inizio del terzo che ha consentito ai padroni di casa di conquistare quei 10 punti di vantaggio poi mantenuti fino alla fine, senza mai rischiare. Nei momenti clou Livorno ha giocato meglio e vinto un match importantissimo.

LIBERTAS LIVORNO 76 ASSIGECO PIACENZA 64

(20-20, 39-30, 54-46)

LIBERTAS LIVORNO: Banks 11, Filloy 10, Fantoni 12, Hooker 12, Tozzi 8, Buca 4, Paoletti, Deri, Allinei 7, Bargnesi 3, Italiano 3, Fratto 6. Coach: Marco Andreazza

ASSIGECO PIACENZA: Bartoli 16, Querci 10, Bonacini 5, D’Almeida 10, Serpilli 4, Filoni 9, Fiorillo, Grimes 2, Bradford 6, Suljanovic 2, Gajic. Coach: Humberto Manzo

