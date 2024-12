Ultima domenica di calcio dilettanti: il Nibbiano a Salso, al Gotico serve una svolta

Il calcio dilettanti non si ferma, neanche a pochi giorni dal Natale. Doppia sfida incrociata con le borghigiane più la sfida in terra termale per il trio delle nostre portacolori in Eccellenza, nell’ultima dell’anno solare dove si recupera la giornata numero otto.

Attenuati i rimpianti di Correggio con la qualificazione alla finale regionale di Coppa in virtù del franco successo sulla Vianese, il Nibbiano&Valtidone va a caccia del bottino pieno a domicilio del Salso di mister Apolloni e bomber Fanti, a sua volta reduce dalla divisione della posta ad Agazzano che ne ha certificato il primato in fatto di pareggi (ben 9).

Secondo impegno consecutivo interno per l’Agazzanese, stavolta al cospetto di una Fidentina che sta viaggiando sorprendentemente a ritmo di playoff e che mira al terzo successo di fila. Dura, ma si può e si deve fare abbinando più mestiere alle prestazioni quasi sempre plausibili. Concetto, questo, estendibile anche al GoticoGaribaldina di mister Achilli, che ha urgente necessità di invertire rotta per confortare i propositi di salvezza. Tempo di farsi ben più pratici per i biancorossi, che hanno le carte in regola per giocarsela alla pari anche al cospetto del più quotato Borgo San Donnino, cui la cura di mister Turrini ha fruttato l’unico acuto del “Baldini” seguito da due inopinati scivoloni.

Al piano inferiore occhi principalmente puntati sul “Candia-Lucio Bianchi” di Bobbio, dove i neroverdi di mister Bongiorni vogliono chiudere al meglio un girone d’andata coi fiocchi (con l’unica pecca nella giornata d’esordio) rispedendo al mittente a mani vuote il pur sempre ostico Terme Monticelli.

In Prima categoria tocca all’Arquatese di mister Capra il compito di tentare frenare la marcia della capolista San Secondo, mentre la Borgonovese di Caragnano mira scalare qualche altra posizione facendo il suo nel ballo esterno con la cenerentola Zibello. Poi gran poker di derby che si preannuncia chiarificatore per ambo i lati della classifica.

Quattro le partite odierne a completamento della 13esima del girone A di Seconda, dove il titolo d’inverno è già della Pianellese; in Terza, invece, alla Pol.Samurai basta anche il pari sul campo del CorteCalcio per assicurarsi il titolo di metà corsa; a San Rocco l’altra sfida domenicale.

ECCELLENZA

Agazzanese-Fidentina

Borgo San Donnino-Gotico Garibaldina

BrescelloPiccardo-Terre di Castelli

Castelfranco-Arcetana

Colorno-Correggese

Fabbrico-Zola Predosa

Real Formigine-Rolo

Salsomaggiore-Nibbiano&Valtidone

Sp.Scandiano-Vianese

PROMOZIONE

Pontenurese-Vezzano

Luzzara-Boretto

CastellanaFontana-Carignano

Alsenese-Bibbiano

Bobbiese-Terme Monticelli

CarpanetoChero-SorboloBiancazzurra

Masone-Montecchio

Sannazzarese-Bagnolese

FornovoMedesano-Fidenza

PRIMA CATEGORIA

Busseto-Lugagnanese

San Secondo-Arquatese

Soragna-Noceto

Spes-Sarmatese

Sporting Fiorenzuola-Vigolo

Virtus Piacenza-Vigolzone

Ziano-Junior Drago

Zibello-Borgonovese

SECONDA CATEGORIA, GIRONE A

BobbioPerino-San Giuseppe

Caorso-Pontolliese

RiverNiviano-Pol.BF

Rottofreno-Libertas

Pianellese-San Polo 1-1

Podenzano-GossolengoPittolo 0-3

San Corrado-San Lazzaro 0-1

TERZA CATEGORIA

Omi Academy-Primogenita

Corte Calcio-Samurai

San Rocco-Gerbido

Alseno-San Filippo Neri, rinviata

Atletico Pontolliese-Vernasca 2-2

Folgore-Travese 0-1

Gropparello-Podenzanese 3-0

Turris-Bivio Volante 1-0