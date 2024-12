Ciccio Cosenza ritorna in campo e firma con il Gotico Garibaldina

Ciccio Cosenza is back. Il difensore classe 1986, al Piacenza dal 2022 fino alla retrocessione dalla Serie C dell’anno successivo, tornerà in campo e lo farà nel Piacentino, con la maglia del Gotico Garibaldina in Eccellenza: “Mi ha coinvolto mister Achilli, mi è piaciuto subito l’ambiente e il centro sportivo. Ero nel momento giusto per scendere di categoria”, racconta.

L’addio al Piacenza come ferita ancora aperta, per l’ex leader biancorosso che sarebbe rimasto volentieri per ripartire dopo la retrocessione in Serie D: “Ci ho sperato fino a quest’anno, ero sicuro che avrei potuto aiutare la squadra, ma la porta era rimasta chiusa per chi ha fatto parte della squadra che è retrocessa nel 2023”.

Ciccio attende l’esito del corso di Coverciano da direttore sportivo, per una passione che vorrebbe far diventare professione dopo la carriera. Intanto si gode i figli Francesco Maria e Antonio, protagonisti nelle giovanili del Parma. Mentre il grande amore per la boxe (“Ero pronto anche al primo incontro, ma ho desistito perché salire sul ring per me avrebbe significato chiudere definitivamente col calcio”) ora è in stand-by. Il Gotico lo attende, insieme all’altro ex biancorosso Rantier fresco di ritorno, per la missione salvezza in Eccellenza.

