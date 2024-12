Il deludente 2024 di Piacenza e Fiorenzuola questa sera a Zona Calcio

Si è chiuso ieri, nel peggiore dei modi, un anno molto negativo per il calcio piacentino: Piacenza e Fiorenzuola non sono riuscite a centrare i rispettivi obiettivi nel finale della scorsa stagione e in quella attuale, ritrovatesi in Serie D, sono addirittura costrette a lottare per non retrocedere in Eccellenza.

L’analisi delle gare di ieri, ma soprattutto quella di un periodo davvero nero che dura da molti mesi, sarà al centro della puntata di Zona Calcio di questa sera. Michele Rancati e i suoi ospiti, a partire dalle 20.30 su Telelibertà, cercheranno di spiegare come si è arrivati a questa situazione e soprattutto proveranno a capire come le due squadre piacentine potranno uscirne.

Ma ieri, nonostante il periodo ormai natalizio, sono scese in campo tutte le categorie dei calcio dilettanti, dall’Eccellenza alla Terza Categoria, e come sempre i campionati saranno protagonisti a Zona Calcio, con immagini, gol e commenti.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

