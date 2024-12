“Sport e inclusione”: vincono tutti al torneo di sitting volley organizzato dalla Vap

Una giornata all’insegna dello sport per tutti. La società Volley Academy Piacenza ha organizzato il primo torneo di sitting volley che si è disputato al palazzetto Pontieri: in campo le squadre di Piacenza, Parma, Campegine, Modena, Cesena e Ravenna. Per la squadra di sitting volley piacentina si è trattato del primo vero impegno, una realtà che rappresenta una novità assoluta nel nostro territorio.

Alla fine hanno vinto i ragazzi di Parma, ma la vittoria non è soltanto rappresentata in una coppa quanto in un evento di inclusione e sport unica nel suo genere per la nostra città. “Devo dire che è stata un’emozione – le parole del presidente Vap Corrado Marchetti – vedere tutti questi ragazzi che giocano, si divertono e sorridono sempre è veramente bellissimo. Abbiamo invitato squadre molto ben attrezzate, noi ci siamo formati da poco e ci alleniamo da due mesi soltanto, abbiamo imparato tanto per il futuro”.