Tedesco confermato presidente del Circolo Vittorino da Feltre

Gianluigi Tedesco è stato confermato presidente del circolo Vittorino da Feltre per il quadriennio olimpico 2025-2028.

Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo la lista capeggiata da Tedesco ha superato come numero di voti quella guidata dall’attuale Delegato provinciale della Federtennis, Gianni Fulgosi.

Oltre a Tedesco, sono stati eletti i Consiglieri Andrea Castellani, Dario Cavazzuti, Daniele Chiappini, Laura D’Amato, Cristiano Pernigotti e Roberto Pizzamiglio, quest’ultimo già presidente della Vittorino prima di Tedesco.

“Sono onorato della fiducia che tanti soci hanno voluto confermare non soltanto a me – commenta Tedesco – ma anche ai colleghi che faranno parte del nuovo Consiglio direttivo. Credo sia stato apprezzato il lavoro che abbiamo svolto in questi ultimi quattro anni, ma anche il programma che abbiamo predisposto per il prossimo quadriennio olimpico che ci vedrà impegnati su vari fronti, per continuare a rinnovare e far crescere la Vittorino, dando sempre priorità e mettendo sempre al centro le esigenze dei nostri soci. Rivolgo un sentito ringraziamento ai consiglieri che hanno lavorato per quattro anni con impegno, professionalità e passione, così come voglio augurare buon lavoro ai nuovi consiglieri che sono stati eletti. Ringrazio anche Gianni Fulgosi, con cui c’è sempre stato un confronto sereno, amichevole e costruttivo”.