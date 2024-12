“Botte” di Santo Stefano: sei vittorie per la Salus, la più bella è del 16enne Zrari

Al maestro Giordano Mosconi e al peso massimo Giuseppe Betti sarà certamente piaciuta, seguendola dal cielo, la riunione dedicata alla loro memoria dalla Salus et Virtus Boxe di Piacenza per il tradizionale Santo Stefano pugilistico.

Undici combattimenti che hanno infiammato il palazzetto dello sport di via Alberici e confermato l’ottimo momento di forma del sodalizio del maestro Roberto Alberti pur senza schierare i propri big ma mettendo in mostra giovani talenti.

Madrina dell’evento, come ogni anno, la pugile professionista piacentina Roberta Bonatti per un’intera giornata all’insegna della passione per la boxe con avversari arrivati da palestre dell’Emilia Romagna e della Lombardia.

Sei in tutto le vittorie conquistate dai ragazzi della Salus, sugli scudi i giovani Aymane Zrari, Morel Betti, Andrea Ferrucci, Denise Moncayo, Alessio Castignoli e Monib Broudi, si sono battuti con onore anche Liliana Ferretti e Domenico Castaldo che hanno terminato i rispettivi incontri in parità, così come gli sconfitti Mendia Tinoco, Simone Faruffini, Mamoudou Kantè e Gerald Hitaj.