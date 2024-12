Per tre giorni Piacenza capitale del basket giovanile: si è aperta la Winter Cup

Si è aperta stamattina, venerdì 27 dicembre, la decima edizione della Winter Cup, competizione organizzata dal consorzio Bakery Piacenza Basket Club Young e che fino a domenica 29 (giorno in cui si disputeranno le finali) renderà Piacenza la capitale italiana della pallacanestro giovanile.

Otto squadre, tre giorni, due palasport (PalaBakery e Pala San Lazzaro), venti partite, centoventi giovani atleti impegnati: sono questi i numeri del torneo che vedono protagoniste Robur et Fides Varese, Basketball Gallarate, Pontevecchio Bologna e Junior Rovereto, Piacenza Young, Pallacanestro Cantù, Derthona Tortona e Pistoia Basket.

Una competizione dall’alto tasso tecnico visto che, oltre al blasone di diverse compagini, solo Rovereto e Tortona non partecipano al campionato di Eccellenza. Le finali sono in programma domenica.