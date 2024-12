Con Vigevano e Faenza ultimo impegno dell’anno per Bakery e Fiorenzuola

Ultimo impegno dell’anno solare 2024 per Bakery Basket Piacenza e Fiorenzuola Bees, pronte a scendere in campo oggi – domenica 29 dicembre – per la diciottesima giornata del campionato di Serie B Nazionale.

Impegno esterno per la Bakery che alle 18.00 farà visita a Vicenza, squadra che precede i biancorossi in classifica di 4 punti. Un’eventuale vittoria di Piacenza consentirebbe alla squadra di coach Salvemini di accorciare e rimanere aggrappata al gruppone delle avversarie in ottica playin, novità assoluta del campionato cadetto.

Alla stessa ora i Fiorenzuola Bees scenderanno in campo al PalArquato per affrontare Faenza. La squadra di coach Dalmonte arriva da una vittoria esterna che le ha permesso di ritrovare il sorriso al culmine di un momento buio, ma di fronte si troverà una formazione che ha nell’attacco (83,1 punti di media in stagione che hanno fruttato finora la terza posizione in graduatoria) la sua principale caratteristica.

Salutato il 2024, Bakery e Fiorenzuola daranno il benvenuto al nuovo anno affrontandosi nel derby piacentino.