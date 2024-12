La Bakery Piacenza chiude il 2024 con una sconfitta: Vicenza vince 84-65

La Bakery Basket Piacenza chiude il proprio 2024 con una sconfitta esterna: è Vicenza a esultare, vincendo 84-65 la 18° giornata del campionato di Serie B Nazionale.

la cronaca

Nonostante la tripla su una gamba di Lanzi, i padroni di casa scappano sul 16-6 e coach Salvemini chiama timeout. La tripla dell’ex Chiti e il piazzato di Taddeo dimezzano lo svantaggio. Sono i punti di Zoccoletti a tenere in scia la Bakery all’inizio del secondo periodo: al 12’ il parziale è 24-18. La partita continua come una fisarmonica, perché i canestri di volontà di Morvillo e Klanskis riducono nuovamente le distanze sul 31-23. Le due triple consecutive di Zoccoletti fanno -2, ma un nuovo parziale avversario complice anche un fallo tecnico alla panchina ospite scrivono 39-29 a referto. Le penetrazioni di Lanzi e Taddeo fermano l’emorragia e valgono il -14, per un finale di primo tempo molto nervoso.

Alla “ripresa delle ostilità” Vicenza arriva a toccare il +19. Le triple di Zoccoletti prima e Chiti poi mantengono in piedi Piacenza che però fa una fatica enorme a segnare con continuità. Quattro punti consecutivi di Blair concludono il terzo quarto, che vede comunque i biancorossi attardati di sedici punti all’alba degli ultimi seicento secondi di gioco. I canestri di Lanzi e Blair mantengono viva la Bakery che però soffre a rimbalzo e perde anche diversi palloni. Quando si scollina metà frazione, complice l’antisportivo a Taddeo, è 70-54 per gli avversari. La partita non prende una piega diversa, e Vicenza conquista i due punti.

Pall. Vicenza-Bakery Piacenza 84-65

Parziali: 21-13, 48-33, 61-45.

Vicenza: Marangoni 13, Almansi 23, Da Campo 8, Carr, Gasparin 11, Ucles 23, Cecchin ne, Presutto ne, Nwohuocha ne, Cucchiaro 4, Vanin 2, Beggio ne. All. Ghirelli.

Piacenza: Klanskis 5, Perin ne, Morvillo 1, Longo ne, Zoccoletti 13, Blair 12, Molinari ne, Chiti 11, Lanzi 12, Taddeo 11. All. Salvemini.

Arbitri: Spinelli Jacopo di Cantù (Co) e Quadrelli Davide di S. Maria Hoè (Lc).