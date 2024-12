Piacenza Calcio, stagione senza tregua: altro infortunio, stavolta si ferma Sartore

Nuovo infortunio in casa Piacenza Calcio: durante la seduta di allenamento di stamattina, domenica 29 dicembre, si è fermato Francisco Sartore. L’esterno brasiliano è rimasto a terra dopo una brutta caduta e ha subito avvertito un forte dolore ad un braccio. Gli esami strumentali delle prossime ore daranno qualche certezza in più sull’entità dell’infortunio, ma il 29enne ex Fiorenzuola potrebbe essere costretto ad una lunga sosta ai box, potenzialmente anche fino al termine della stagione.

Mister Stefano Rossini perde dunque un’altra pedina importante, considerato che Sartore era da poco rientrato da un problema muscolare ed era stato schierato titolare nell’ultima gara del 2024 contro lo Zenith Prato. Il classe ’95 raggiunge in infermeria i lungodegenti Manicone e Bitihene (stagione finita per loro), ma anche il portiere Franzini e il centrocampista Muhic, che potrebbe però rientrare a breve.

Primo impegno dell’anno nuovo il 5 gennaio, con la sfida del Garilli contro il Cittadella Vis Modena.