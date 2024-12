Andrea e i Corsari della Maratona: “Corriamo per un sorriso, servono volontari”

Palloncini verdi, barbe finte “da Babbo Natale” bianche e costumi natalizi rossi.

Un tricolore in piena regola per accompagnare, anche appena prima delle feste, i sorrisi dei volontari di “Andrea e i Corsari della Maratona”, l’associazione piacentina nata nel 2007 per convogliare sport, aggregazione e solidarietà nella stessa direzione.

In origine, l’idea di Alberto Di Muzio era quella di riunire un gruppo di amici nel ricordo del figlio Andrea, prematuramente scomparso all’età di quindici anni a causa di tumore cerebrale. Ad oggi, sono addirittura un centinaio i volontari che si alternano nelle diverse attività, su tutte quella di accompagnatori durante gare podistiche, di media o lunga durata. Ultima tappa nella 5 chilometri della Babbo Running per le vie del centro di Piacenza. Tutti in clima e outfit di Natale per spingere la carrozzina di Francesca, una delle ragazze entrate nel cuore dell’associazione: “Abbiamo partecipato ad eventi in tutta Italia – spiega il presidente Di Muzio – anche se, purtroppo, dopo il periodo del Covid, abbiamo dovuto rinunciare a qualche uscita: la nostra età aumenta e i volontari non riescono ad essere sempre disponibili. Sarebbe bello avere nuovi ingressi, magari di giovani appassionati alla corsa. Le porte sono apertissime”.

L’ARTICOLO DI PAOLO BORELLA SU LIBERTÀ