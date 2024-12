Dal Tour de France al trionfo di Fornaroli in F3: il grande anno dello sport piacentino

Soddisfazioni, trofei, lacrime di gioia e in qualche caso anche di delusione. Non è mancato proprio nulla al 2024 dello sport piacentino che, su tutti, ha visto il volto di cinque piacentini illuminato dalla fiammella olimpica a Parigi.

Andrea Dallavalle nel salto triplo, Edoardo Scotti e Arianna De Masi nella velocità, Giacomo Carini nel nuoto ed Esteban Farias nel kayak paralimpico: giovani speranze, grandi desideri. E poco importa se nessuno di loro ha portato a casa una medaglia: tutta Piacenza ha sognato con loro, massimi esponenti di un movimento sportivo in netta crescita.

Non solo: Piacenza ha ospitato la manifestazione più prestigiosa del 2024, il Tour de France. Dietro soltanto a Olimpiadi e Mondiali di calcio, la corsa ciclistica ha “invaso” il centro storico cittadino. Dalla nostra città è infatti partita la terza tappa, quella del 1° luglio 2024.

Nel calcio, il 2024 è stato l’anno di Simone Inzaghi, con l’allenatore piacentino che alla guida dell’Inter ha festeggiato il suo primo scudetto.

Tante delusioni, invece, per Piacenza e Fiorenzuola: i biancorossi, dopo aver mancato per un soffio la promozione in Serie C, si ritrovano impantanati in zona playout. Ultimo posto in classifica, invece, per i rossoneri. Entrambe le squadre piacentine dovranno assolutamente riscattarsi nei mesi che verranno.

Diversi, invece, i traguardi raggiunti dagli atleti piacentini in varie discipline, come l’argento di Alessandro Bozzini (in coppia con Gloria Di Bella) agli europei di pattinaggio artistico a rotelle, dopo il podio raggiunto anche ai Campionati italiani.

Grandi soddisfazioni anche nelle arti marziali: a Lima, in Perù, il giovanissimo Thomas Sassi della palestra Judo Shiai ha infatti strappato un bronzo straordinario nel campionato del mondo di judo cadetti: Sassi che, da qui ai prossimi anni, lavorerà sodo per arrivare al sogno olimpico di Los Angeles 2028.

Come se non bastasse, nel taekwondo, sono arrivati due risultati storici: Abdul Fataou Bance e Salma Benthala, atleti dell’Asd Taekwondo Csak Piacenza, hanno ottenuto due medaglie – un oro e un argento – ai campionati italiani Senior.

È la prima volta che la nostra città vanta un campione italiano nella disciplina olimpica del Taekwondo.

A livello di squadra, invece, non è stato un 2024 soddisfacente per la Gas Sales Bluenergy Piacenza: il club di pallavolo, reduce dal trionfo in Coppa Italia nell’annata precedente, non è riuscita a portare a casa trofei, uscendo di scena da Champions League, Coppa Italia e lotta scudetto senza nemmeno una finale. Un sogno, quello dello scudetto, che la squadra di coach Anastasi proverà ad esaudire nel 2025.

Il sogno dei Lyons, che dopo il blocco delle retrocessioni della passata stagione hanno conservato il proprio posto in Serie A Elite, il massimo campionato italiano di rugby, sarà invece quello di conservare la categoria da qui ai prossimi mesi, dopo una partenza a rilento in campionato. Straordinaria, invece, è stata la stagione del Piacenza Rugby, che al Beltrametti ha festeggiando la tanto sospirata promozione in Serie A.

Luci e ombre anche per il basket: l’Assigeco Piacenza, dopo aver raggiunto la scorsa primavera i playoff di Serie A2 per l’ennesima volta, si è resa protagonista di un avvio di campionato a singhiozzo, con il momentaneo ultimo posto in classifica e un cambio in panchina. In Serie B nazionale, invece, la Bakery Piacenza di coach Salvemini, dopo l’impresa playoff della passata stagione, ha chiuso l’anno in zona playout.

Discorso simile anche per il Basket Fiorenzuola, alla ricerca di una salvezza tranquilla. Degno di menzione anche il Piacebaskin, realtà biancorossa di basket integrato che potrà presto contare su una terza squadra.

Ma è con Leonardo Fornaroli, giovanissimo talento dell’automobilismo, che Piacenza ha fatto davvero “il botto”. Il pilota classe 2004 si è laureato campione del mondo di Formula 3. Un risultato storico (nessun italiano era infatti mai riuscito nell’impresa) raggiunto grazie a uno spettacolare sorpasso all’ultima curva, dell’ultimo giro dell’ultimo gran premio, a Monza. Una manovra che gli ha consentito di raggiungere il terzo posto nella gara, ma soprattutto di trionfare nel mondiale. Una gioia bissata dall’esordio assoluto in Formula 2, categoria nella quale Fornaroli correrà la prossima stagione.

Infine, impossibile non citare l’impressionante scalata del Tennis Borgotrebbia, capace di arrivare fino in Serie A2 trascinata – oltre che da acquisti mirati e di esperienza – anche e soprattutto dai giovani del vivaio come Luca Galazzetti e Alessandro Sartori.

Insomma, è stato davvero un 2024 ricchissimo e che ancora una volta ha sancito l’ottimo stato di salute di un movimento che, di certo, continuerà a regalare soddisfazioni e spettacolo.