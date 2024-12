La Yama Arashi premia i suoi campioni: nove attestati ai migliori giovani atleti

Un 2024 da incorniciare per la società Yama Arashi di Piacenza, che proprio nell’ultimo giorno dell’anno ha voluto premiare i suoi atleti più bravi. Nove in tutto coloro che si sono distinti maggiormente, con la menzione d’onore a Leonardo Fornaroli per il titolo mondiale vinto in Formula 3 e per Gaia Pappaterra che ha conquistato una medaglia di bronzo ai Mondiali di kickboxing nella categoria Old Cadets 60 chili.

Stamattina, 31 dicembre, gli atleti piacentini sono stati premiati sotto gli occhi dell’assessore allo sport, Mario Dadati.

Note di merito poi per altri sette campioni italiani, tutti nella kickboxing: Edoardo Ferrari (Old Cadets 37 kg), Nicolò Guarnieri (Old Cadets 47 kg), Matilde Cutaia (Old Cadets 50 kg), Layla El Hayek (Old Cadets 55 kg), Alessandro Dallavalle (Old Cadets 63 kg), Georgiana Mulea (Juniores 70 kg) e Somaya El Hayek (Juniores 55 kg).

“Un anno davvero positivo per noi – ha detto il maestro Gianfranco Rizzi – basti pensare che a livello giovanile siamo stati la miglior società in tutta Italia, del resto nove titoli sono qualcosa di storico. Le aspettative per il 2025 sono dunque alte, anche perché possiamo contare su un settore giovanile di alto livello”.