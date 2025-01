Gas Sales, sospiro di sollievo: nulla di grave per Mandiraci, potrebbe rientrare presto

Una buona notizia nel pieno di un periodo con più ombre che luci: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il 31 dicembre Efe Mandiraci hanno escluso problemi seri.

Lo schiacciatore della Gas Sales Bluenergy, recentemente rientrato da un lungo infortunio e poi nuovamente stoppato dal riacutizzarsi del solito problema muscolare,

a breve potrebbe tornare a disposizione di coach Anastasi.

È comunque difficile che il martello turco possa riassaggiare il campo già domenica prossima, 5 gennaio, in occasione della trasferta in casa di Taranto, dove i biancorossi cercheranno un pronto riscatto dopo la recente eliminazione dalla Coppa Italia patita per mano di Verona.