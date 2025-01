Ciclismo, la Bft Burzoni VO2 Team Pink compie dieci anni. Al via la nuova stagione

La Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione Donne Juniores di Piacenza, compie dieci anni di attività. Per la nuova stagione sono 12 le atlete, delle quali dieci all’esordio in categoria.

La squadra ha sfruttato la settimana di vacanze scolastiche per affrontare il tradizionale ritiro di inizio anno, che si è tenuto a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno.

“Tagliamo un traguardo importante – le parole del presidente Gian Luca Andrina – non è facile essere qui, vuol dire che abbiamo fatto nel corso del tempo scelte corrette puntando a mantenere solo la categoria Juniores femminile, proponendo un’attività di qualità che abbraccia non solo il calendario italiano ma anche quello internazionale. Il primo marzo faremo la presentazione ufficiale a Piacenza, mentre il 4 maggio organizzeremo la tradizionale gara in linea per Donne Juniores a Gossolengo”.

“Quest’anno – spiega il team manager Stefano Solari – abbiamo scelto di avere una preparatrice del calibro di Silvia Epis e due ragazzi che analizzano i dati, integrando il nostro staff per avvicinarsi il più possibile al controllo delle performance delle ragazze. Vedremo se questo modello vicino al professionismo funzionerà anche nella categoria Donne Juniores”.