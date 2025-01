Gas Sales, Under 15 in campo per il Memorial Nerio Zanetti a Bologna

Impegno di prestigio per l’Under 15 della Gas Sales che tra oggi, 3 gennaio e domani sarà tra le sei squadre in campo per il “Memorial Nerio Zanetti”, manifestazione giunta alla settima edizione e che si svolgerà a Bologna.

Organizzato dalla Pallavolo Bologna in collaborazione con Pallavolo San Lazzaro Zinella Vip, il “Memorial Nerio Zanetti” è inserito tra le tappe di qualificazione al prestigioso “Memorial Mikael Brugnara” riservato alle squadre Under 15 maschili.

Le partite si giocheranno al Palazzetto Jesse Owens in Località Ponterivabella – Monte San Pietro (Bologna) e Palestra Casalini in Località Monte San Giovanni – Monte San Pietro (Bologna): ogni gara sarà al meglio dei due set su tre con eventuale terzo parziale ai 15 punti, la vittoria per 2-0 vale tre punti, quella per 2-1 vale due punti per la vincente e un punto per la perdente.

Sei dunque le squadre che partecipano al “Memorial Nerio Zanetti”: Gas Sales Bluenergy Piacenza, Pallavolo Bologna, 4 Torri Ferrara, Montesi Volley Pesaro, Volley Sassuolo e Montecchio Volley, al termine la squadra vincitrice acquisirà il diritto a prendere parte alla fase finale del “Memorial Mikael Brugnara” che si svolgerà a Trento a fine febbraio.