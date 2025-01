A Piacenza stage con lo staff dello Stade Toulousain per i giovani rugbisti

Non capita tutti i giorni di essere allenati dallo staff dei campioni d’Europa. Dovranno dunque tenersi ben stretta questa esperienza nei loro cuori e nel cassetto dei loro ricordi più cari, i giovani rugbisti che hanno partecipato al primo stage in Italia da parte dei francesi dello Stade Toulousain, una delle squadre di club di rugby più forti del mondo.

Il centro sportivo del Piacenza Rugby è il cuore di questa iniziativa che è partita ieri e si svolgerà per tutto il weekend con una cinquantina circa di partecipanti nati tra il 2009 e il 2014 provenienti dal nostro territorio e da zone limitrofe dell’Emilia Romagna e della Lombardia proprio per apprendere i segreti che trasformano i giocatori forti in autentici fuoriclasse.

Il merito di tutto è di Laurent Bobille, responsabile del progetto Omnia di rugby che sul nostro territorio coinvolge le Under 16 di Piacenza Rugby, Elephant Gossolengo e Rugby Val d’Arda.

“Conosco bene lo Stade Toulousain, ho anche avuto il piacere di giocare in questa bellissima squadra – ha raccontato Bobille – ed è arrivata così l’idea di portarli qui per conoscere la splendida piazza di Piacenza e insegnare ai giovani i valori del rugby che si basano sul rispetto delle persone”.

L’articolo di Gabriele Faravelli su Libertà