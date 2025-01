Piace, l’obiettivo risalita parte dal Garilli col Cittadella: emergenza a centrocampo

Nuovo anno, stesse difficoltà. Il 2025 del Piacenza Calcio, che oggi al Garilli (domenica 5 gennaio 14.30) sfida il Cittadella Vis Modena nella prima giornata del girone di ritorno, si apre con un’emergenza infortuni a centrocampo: fuori Corradi, Andreoli e Muhic, a mezzo servizio Bachini, che al massimo potrà andare in panchina.

Per la gara contro i modenesi, mister Stefano Rossini è dunque pronto ad affidarsi agli unici due giocatori a disposizione in mediana, Santarpia e Tentoni, magari adattando Iob come mezz’ala. Per il resto, l’allenatore dovrebbe puntare anche sul difensore Mannucci, arrivato in settimana dal Mestre: “I nuovi acquisti avranno bisogno di un po’ di tempo per entrare nei nostri meccanismi di gioco, ma stanno lavorando bene e hanno tanta voglia di dimostrare di essere all’altezza di questa piazza. La squadra sta crescendo, vogliamo dimostrare di non essere quelli delle ultime gare giocate”.

Di fronte, un Cittadella Vis Modena che occupa la nona posizione del girone D di Serie D e che, nonostante si tratti di una neopromossa, dispone di ottimi giocatori come Formato, Guidone e Mora, protagonisti della vittoria per 2-1 sui biancorossi nella gara di andata. Il Piacenza, che ha vinto una sola gara in campionato negli ultimi tre mesi, cerca punti pesanti per uscire dalla zona playout.

Le probabili formazioni

Piacenza (3-5-2): Greco; Mannucci, Zucchini, Somma; Napoletano, Santarpia, Tentoni, Iob, Ruiz; Recino, D’Agostino. All. Rossini. A disposizione: Morosoli, Del Dotto, Delmiglio, Casazza, Bachini, Mantegazza, Sambou, Castelli.

Cittadella Vis Modena (3-5-2): Piga; Mora, Sabotic, Serra; Carretti, Caesar Tesa, Marchetti, Bertani, Martey; Formato, Guidone. All. Gori. A disposizione: Rosa, Sardella, Boccaccini, Orlandi, Manzotti, Gandolfi, Teresi, Rovatti, Sala.