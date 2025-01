Scatto finale della Bakery, Bees sconfitti 86-74 nel derby di inizio anno

Il derby piacentino, valido per la diciannovesima nonché ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie B Nazionale, sorride alla Bakery Basket Piacenza, che supera in casa 86-74 i Fiorenzuola Bees di fronte a mille spettatori. L’entusiasmo sugli spalti si trasferisce ai giocatori in campo, che disputano un primo quarto a mille a l’ora. Piacenza alterna bene i tiri da sotto con quelli dall’arco, e soprattutto prova a correre in campo aperto ogni volta che c’è la possibilità. Fiorenzuola guida nel punteggio, ma l’appoggio di Taddeo vale il sorpasso al primo pit stop. In avvio di secondo periodo Klanskis realizza cinque punti in fila, che gli permettono di arrivare in doppia cifra e lanciare i biancorossi. La sfida è però combattuta, il neoarrivato Naoni esordisce col canestro del 31-27, ma la Bakery sbaglia troppi liberi pur rifacendosi con i recuperi. Proprio all’ultima occasione del primo tempo, i Bees trovano il gioco da tre punti per il pareggio.

È la tripla di Taddeo che inaugura la ripresa delle ostilità, seguita dall’arresto e tiro di Naoni. Lo stesso neoarrivato scippa e segna in appoggio, mentre Morvillo propizia il recupero che lui stesso conclude in contropiede per il 48-40. La partita s’infiamma con un Naoni in palla, ma una serie di perse permettono a Fiorenzuola di sfruttare l’inerzia per chiudere il gap. I liberi di Blair riportano avanti i biancorossi all’ultimo riposo breve. È di nuovo Taddeo dall’arco a dare il via agli ultimi seicento secondi di gioco. Poi il play propizia il recupero, e dopo aver mandato a terra il proprio marcatore, segna ancora dei 6,75 per il +7. La partita si gioca col fisico ed anche sui nervi. Chiti segna da tre ma complice un tecnico alquanto gratuito, i Bees si riportano sul -1. La gara viene spezzettata da tanti fischi, ma Taddeo e Chiti fanno piovere altre triple sugli avversari e a 4’ dalla fine è 74-68. Zoccoletti lotta come un leone a rimbalzo, mentre Klanskis timbra dall’arco il suo personale ventello che vale il vantaggio in doppia cifra, e un finale tutto in discesa.

IL TABELLINO

Bakery Piacenza-Fiorenzuola Bees 86-74

Parziali: 20-19, 38-38, 57-56

Piacenza: Naoni 17, Klanskis 24, Ndione ne, Perin ne, Morvillo 6, Longo ne, Zoccoletti 5, Blair 2, Molinari ne, Chiti 11, Lanzi 2, Taddeo 19. All. Salvemini

Fiorenzuola: Biorac 2, Galassi 33, Redini ne, Bottioni 2, Clerici ne, Seck 3, Voltolini 5, Gaye 6, Sabic 9, Spizzichini 14. All. Dalmonte

Arbitri: De Rico Mattia di Venezia e Castellaneta Alexa di Bolzano