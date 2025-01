Serie D, respinto il ricorso del Cittadella Vis Modena sulla sconfitta con il Piace

Il ricorso presentato dal Cittadella Vis Modena in merito alla sconfitta contro il Piacenza è stato respinto. La società aveva contestato l’espulsione del giocatore Boccaccini, avvenuta alla fine del primo tempo mentre era in vantaggio per 0-1.

Secondo i dirigenti del Cittadella, l’arbitro avrebbe commesso un errore, confondendo il portiere a terra Piga con quello del Piacenza, Greco, e attribuendo erroneamente il cartellino rosso a Boccaccini. Tuttavia, il giudice sportivo ha respinto questa tesi, ritenendola “difficilmente sostenibile” e basandosi sul referto arbitrale in cui il direttore di gara ha spiegato che Boccaccini ha spinto un giocatore avversario. La gara, terminata 4-1 per i biancorossi, resta dunque valida.