Karate, la piacentina Dallavalle in Nazionale giovanile per gli Europei

Eva Dallavalle, atleta del Karate Piacenza Farnesiana, è stata convocata per il raduno della nazionale giovanile, che si terrà dal 10 al 12 gennaio presso il Centro Olimpico Federale Fijlkam di Ostia (Roma). Il raduno è riservato ai primi tre atleti di ogni categoria del ranking nazionale e rappresenta un’importante preparazione in vista dei Campionati Europei che si terranno dal 7 al 9 febbraio 2025 a Bielsko-Biała, in Polonia.

Eva compete nella categoria cadette -54kg ed è seguita dal team del Karate Piacenza, composto dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni, che la allenano da sette anni.

Il direttore tecnico, Gian Luigi Boselli, sottolinea “l’impegno della giovane atleta, che ha continuato ad allenarsi anche durante le festività per arrivare al raduno di Ostia nella miglior forma possibile. Si prevede che Eva dimostrerà ancora una volta le sue capacità in questa occasione importante”.