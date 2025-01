Lupi Biancorossi: “Per ora un po’ delusi, ma la passione è più forte dei risultati”

A Piacenza, la pallavolo non è solo sport: è identità, appartenenza, passione.

A incarnare questa anima sono i Lupi Biancorossi, la curva che da oltre vent’anni accompagna ogni schiacciata e ogni difesa della squadra cittadina, con la stessa intensità dentro e fuori casa. Abbiamo incontrato Debora Modicamore (alla sua seconda stagione da presidente della frangia più calda del tifo piacentino) per parlare del momento della squadra e dell’amore che non viene mai meno, anche quando i risultati sembrano latitare.

Presidente, come vivete la mancata qualificazione della Gas Sales Bluenergy alla Final Four di Coppa Italia?

“La parola giusta per descrivere ciò che proviamo in questo momento è ‘delusione’.

Non possiamo nasconderlo: credevamo molto nella Coppa Italia. Era un’occasione concreta, più alla portata rispetto ad altri obiettivi. La verità è che la squadra, per noi, rappresenta ancora un enigma da decifrare. Ma nonostante tutto, il nostro sostegno non verrà mai meno. A Verona eravamo quasi cento e per Milano, il 19 gennaio, abbiamo già riempito due pullman con cento tifosi pronti a ‘invadere’ l’Allianz Cloud. Questo non accade per caso. La curva, per noi, è come una famiglia”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTÀ