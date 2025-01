Pierluigi Sergi, sette mesi di allenamento e podio agli Italiani di Braccio di ferro

In sette mesi si prepara per il Campionato Italiano di braccio di ferro e, nella categoria Under 23, guadagna il podio piazzandosi al terzo posto. A compiere l’impresa è Pierluigi Sergi, 23 anni, di origini pugliesi ma piacentino di fatto, visto che vive nella nostra città da 22 anni. Diplomatosi al Leonardo da Vinci, ha lavorato come corriere per Amazon con contratto a tempo determinato. Chiusa l’esperienza lavorativa mesi fa, Sergi ha potuto dedicarsi alla preparazione del campionato italiano, che si è svolto lo scorso dicembre a Gardone Riviera, in provincia di Brescia.

“Le gare di braccio di ferro mi hanno sempre appassionato fin da quando ero bambino. Più volte ho visto e rivisto il film Over the Top con Sylvester Stallone nel ruolo di un camionista che partecipa ai campionati di braccio di ferro”.

