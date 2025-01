Autocross, il piacentino Mirko Croci è campione italiano assoluto

“I record sono fatti per essere battuti”, così citava Michael Schumacher ed è proprio alle parole del grande campione tedesco che si è ispirato Mirko Croci per raggiungere un traguardo da sogno.

Il classe 1982 e pilota di Autocross (categoria D4, fino a 1600 cilindrata) ha infatti conquistato a Veronella (VR) il titolo di campione italiano assoluto in qualità di vincitore di tutte le categorie presenti in gara.

Le basi per far bene c’erano già tutte: originario di Castell’Arquato, Croci porta avanti l’eredità di un nome già noto nel mondo dell’Autocross, il Team Tagliaferri, composto da Lorenzo Tagliaferri, Celeste Croci (padre di Mirko), Roberto Bernazzani e Alfredo Sfulcini, tutti vincitori del campionato italiano negli anni ‘90: l’ultimo a difenderne i colori era stato Tagliaferri che, una volta smesso di gareggiare, ha deciso di passare il testimone a Croci.

Pesante eredità portata avanti con successo perché adesso è tutta sua la vittoria per la terza volta consecutiva del campionato Italiano che ha fatto tappa in città, per citarne alcune, come Roma, Padova, Udine, Torino, Reggio Emilia, Mantova, Ancona e Veronella dove per l’appunto si è svolta la finale.